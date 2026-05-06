Παγκόσμιο ράλι στις αγορές με ώθηση από την πιθανή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Υψηλά κέρδη, με σημαντική αύξηση του τζίρου, κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (6.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει φέρει θετικό κλίμα και στις διεθνείς αγορές, και ενώ οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν μεγάλη υποχώρηση, στον απόηχο των πληροφοριών για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε στις 2.299,87 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 3,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.314,77 μονάδες (+3,84%). Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 5 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 441,11 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 64.515.715 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,42%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+10,90%), της Alpha Bank (+7,86%), της Titan (+7,65%), της Eurobank (+6,85%), της Πειραιώς (+5,31%) και της Aktor (+5,18%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-4,86%), των ΕΛΠΕ (-3,23%), της ΕΥΔΑΠ (-1,57%) και της Optima Bank (-1,12%).

Ισχυρά κέρδη σημείωσαν σήμερα και οι ευρωπαϊκές μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ΗΠΑ και Ιράν, όπως μεταδίδει το αμερικανικό Axios. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έχει σημειώσει ράλι στην σημερινή συνεδρίαση και οδεύει προς το κλείσιμο με θετικό πρόσημο πάνω του 2%. Τα κύρια χρηματιστήρια και οι τομείς, εκτός από τις μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου, σημείωναν άνοδο. Το ευρώ σημείωσε άνοδο 0,65% έναντι του δολαρίου μετά την είδηση, πριν περιορίσει τα κέρδη του.

Ανοδικά κινείται και η Wall Street στο άνοιγμα της συνεδρίασης με ώθηση από τις ελπίδες για πιθανό τέλος του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν. Οι αμερικανικοί δείκτες σημειώνουν άνοδο άνω του 1%. Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κατακόρυφα, καθώς οι επενδυτές μείωσαν την έκθεσή τους με την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.