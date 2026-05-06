Wall Street: Νέο κλείσιμο με άνοδο από μαντάτα στη Μέση Ανατολή – S&P 500 και Nasdaq συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 612 μονάδες ή 1,24% στις 49.910,59 μονάδες
Φωτογραφία iStock
Η Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης (6.5.2026) πήρε κατεύθυνση από τα δημοσιεύματα που τονίζουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται κοντά στο τέλος, κλείνοντας με θετικό πρόσημο.

Έτσι, η Wall Street ακολούθησε τις ασιατικές και ευρωπαϊκές αγορές, που «ντύθηκαν στα πράσινα» λόγω των πληροφοριών που ανέφεραν πως ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να τελειώσει άμεσα, παρά το ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο τελεσίγραφο στο Ιράν και έκανε εκ νέου λόγο για βομβαρδισμούς

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 612 μονάδες ή 1,24% στις 49.910,59 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 ενδεικτικός της γενικής τάσης, σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά, καταγράφοντας άνοδο 1,46% στις 7.365,12 μονάδες. O Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά, προσθέτοντας 512,32 μονάδες ή 2,02% και έκλεισε στις 25.838,13 μονάδες.

Συνολικά, η Wall Street παραμένει κοντά ή σε νέα ιστορικά υψηλά, με την τεχνολογία να οδηγεί την αγορά και τους επενδυτές να συνεχίζουν να ποντάρουν σε ισχυρή εταιρική κερδοφορία και ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

