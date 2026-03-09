Αγορές

Κατρακύλα και πάλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στο κόκκινο και η Ευρώπη

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στο -2,67% και ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 στο -2,15%
Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρίσκονται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (9.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς εκτοξεύονται οι τιμές του πετρελαίου, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα μέσα του 2022.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο, διαμορφώνεται στις 2.065,98 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 2,67%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 52,95 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει απώλειες σε ποσοστό 2,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,04%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφουν μόνο οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,50%) και της Motor Oil (+0,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-6,31%), της Viohalco (-5,94%), της Eurobank (-5,10%), της Optima Bank (-4,68%) και της Κύπρου (-4,59%).

Ανοδικά κινούνται 10 μετοχές, 87 πτωτικά και 6 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Logismos (+3,77%) και Mevaco (+3,47%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Αφοί Κορδέλλου (-18,49%) και Προοδευτική (-9,09%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου να εντείνει τις πληθωριστικές ανησυχίες καθώς ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν δεν εμφανίζει ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί για 3η συνεχόμενη συνεδρίαση, καταγράφοντας πτώση 2,15%.  Ο δείκτης υποχώρησε κατά 5,5% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 1,63%, ο γερμανικός DAX κατά 2,33% και ο γαλλικός CAC κατά 2,43%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 2,40% και ο ισπανικός IBEX 35 2,59%.

Η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άλμα άνω του 25% με τις τιμές να βρίσκονται μια ανάσα από τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για τις προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες επηρέαζαν τις αγορές λόγω της εξάπλωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στην Ευρώπη, οι τράπεζες επέκτειναν τις απώλειές τους, με πτώση 3,2% ενώ οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν 3,1%.

