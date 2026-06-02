Κέρδη σε ΧΑ με ισχυρό ντεμπούτο για τη Safe Bulkers – Θετικά πρόσημα και σε Ευρώπη και Wall Street

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (2.6.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ ανέκαμψαν και οι ευρωπαϊκές αγορές μετά την αρχική πρωινή υποχώρηση.

Συγκεκριμένα, στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.374,48 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδος 0,08%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.386,60 μονάδες (+0,59%) και κατώτερη τιμή στις 2.363,08 μονάδες (-0,38%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 326,43 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.664.682 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+6,54%), της Elvalhalcor (+4,55%), της ΕΥΔΑΠ (+2,89%), της Allwyn (+2,74%) και της Σαράντης (+1,98%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-2,12%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,87%), του ΟΛΠ (-1,61%) και της Aktor (-1,35%).

Παράλληλα, ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση και στην Αθήνα της εισηγμένης στο NYSE ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers. Συγκεκριμένα εισήχθησαν 101.826.580 κοινές μετοχές στην Κύρια Αγορά με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 1 Ιουνίου 2026, ύψους 6,62 δολαρίων, μετά τη μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η ΕΚΤ την ίδια ημέρα. Η τιμή της μετοχής έκλεισε στα 6,30 ευρώ με κέρδη σε ποσοστό 10,53%, ενώ διακινήθηκαν 117.056 μετοχές, συνολικής αξίας 749.142 ευρώ.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενώ στο άνοιγμα της συνεδρίασης το πρωί κινήθηκαν με αρνητικά πρόσημα, ανέκαμψαν καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν λόγω των ανανεωμένων ελπίδων ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία για μόνιμη ειρήνη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο και οδεύει προς το κλείσιμο με +0,60%. Οι περισσότεροι περιφερειακοί κλάδοι σημείωσαν κέρδη, ενώ τα κύρια χρηματιστήρια στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο βρέθηκαν σε θετικό έδαφος.

Οι δείκτες στη Wall Street, κινούνται ανοδικά με τους επενδυτές να αφομοιώνουν την άνοδο σε νέα ιστορικά υψηλά, παρακολουθώντας παράλληλα τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν, καθώς και τις κινήσεις των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Ο S&P 500 και ο Nasdaq σημειώνουν άνοδο 0,2%, ενώ ο Dow Jones 0,1%, ο οποίος είχε σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό εντός της ημέρας νωρίτερα στη συνεδρίαση. Οι μετοχές της Alphabet σημείωσαν πτώση 1% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα συγκεντρώσει 80 δισ. δολάρια από την πώληση μετοχών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει επένδυση 10 δισ. δολαρίων από την Berkshire Hathaway.