Nέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά το «μπλόκο» στις επαφές ΗΠΑ με Ιράν – Άλμα 7% για το Brent

Ισχυρή άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στη συνεδρίαση της Δευτέρας (1.6.2026) μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν θα διακόψει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ σε απάντηση για τις κλιμακούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έκαναν άλμα σχεδόν 7% και βρέθηκαν πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι, μετά την είδηση από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν θα σταματήσει τις συνομιλίες και την ανταλλαγή εγγράφων μέσω μεσολαβητών, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι στέλνει ανάμεικτα μηνύματα και παρατείνει τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα το αμερικανικό WTI καταγράφει άνοδο πάνω από 7% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι το Ιράν παρέμεινε σε επαφή με τις ΗΠΑ, αλλά συνέχισε να το κάνει με «δυσπιστία».

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας, ιδίως καθώς οι αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις ενεπλάκησαν σε νέες συγκρούσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, ωστόσο, ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα κυλήσουν καλά, παρά τις εντάσεις, γεγονός που επιτείνει τη σύγχυση στην επενδυτική κοινότητα.