Πετρέλαιο: Πάνω από τα 93 δολάρια το Brent, με τα 90 “φλερτάρει” το WTI με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές στον απόηχο της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν πάνω από τα 93 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (1.6.2026) καλύπτοντας μέρος των απωλειών της περασμένης εβδομάδας, καθώς η αβεβαιότητα επανέρχεται στη Μέση Ανατολή.

Οι προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι θολές για άλλη μια φορά στέλνοντας και το αργό τύπου WTI μια ανάσα από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές τόσο του Brent όσο και του WTI αυξάνονται από 2,5% μέχρι 3%. Aλλά και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξάνονται κατά περισσότερο από 2% μειώνοντας τις πρόσφατες απώλειες εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και οι δύο πλευρές ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν προτάσεις ειρηνευτικής συμφωνίας που ζητούν αναθεωρήσεις σε ένα σχέδιο που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός και θα οδηγήσει σε άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης την απαίτησή του από το Ιράν να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αποκαταστήσει πλήρως το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ ως ανοιχτής διεθνούς ναυτιλιακής οδού.

Παρόλο που οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση τον Μάιο, εν μέσω προσδοκιών ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα καταλήξουν σε μια πιο βιώσιμη συμφωνία, παραμένουν υψηλές σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, καθώς το κλείσιμο του Πορθμού του Ορμούζ προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.