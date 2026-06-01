Wall Street: Σε επίπεδα ρεκόρ ο S&P 500 με ράλι της τεχνολογίας, κόντρα στην άνοδο του πετρελαίου

Ο S&P 500 άνοιξε την εβδομάδα με άνοδο, παρά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις νέες αβεβαιότητες στη Μέση Ανατολή, δίνοντας τον τόνο στη συνεδρίαση της Wall Street, όπου η Nvidia ηγήθηκε της τεχνολογίας μετά την κυκλοφορία ενός νέου τσιπ για υπολογιστές.

Eιδικότερα, η πρώτη συνεδρίαση της Wall Street έκλεισε με τον S&P 500 να σημειώνει άνοδο 0,26% κλείνοντας στις 7.599,96, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 0,42% κλείνοντας στις 27.086,81 και ο Dow Jones πρόσθεσε 46,42 μονάδες, ή 0,09% και έκλεισε στις 51.078,88.

Και οι τρεις δείκτες έφτασαν σε νέα ενδοημερήσια υψηλά όλων των εποχών και έκλεισαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι μετοχές της Nvidia προσέφεραν στήριξη στην ευρύτερη αγορά, σημειώνοντας άνοδο άνω του 6% μετά την ανακάλυψη ενός νέου επεξεργαστή για προσωπικούς υπολογιστές από την εταιρεία.

Οι Dell Technologies και HP ακολούθησαν, με άνοδο άνω του 10% και 8% αντίστοιχα. Η Intel, η οποία για χρόνια κυριαρχούσε στην αγορά τσιπ υπολογιστών, υποχώρησε πάνω από 4%.

Πέρα από την τεχνολογία, η ενέργεια ήταν επίσης ένας κλάδος που έκλεισε με άνοδο. Η Marathon Petroleum ξεχώρισε, με τις μετοχές της να κινούνται περίπου 4% υψηλότερα, ενώ οι Exxon Mobil και Chevron. Ενισχύθηκαν κατά 2,8% και 1,9% αντίστοιχα.