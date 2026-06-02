Πετρέλαιο: Συγκρατημένη πτώση τιμών μετά το ράλι – Προσηλωμένη η αγορά στις συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

«Διορθωτικά» κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά το χθεσινό ράλι, καθώς αναπτερώνονται οι ελπίδες για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και οι αγορές διατηρούν επιφυλακτικότητα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 95 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (2.6.2026), σε συνέχεια ανόδου που έφτασε το 7% στην χθεσινή, πρώτη συνεδρίαση του μήνα, όταν μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε αναστείλει τις επαφές με την Ουάσινγκτον ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι το Ιράν και οι περιφερειακοί σύμμαχοί του εξετάζουν το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μιας βασικής εναλλακτικής διαδρομής για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου.

Αυτές οι εξελίξεις έδωσαν ώθηση και στο αργό πετρέλαιο τύπου WTI το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται χαμηλότερα, γύρω στα 91 δολάρια το βαρέλι.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σημείωσε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, οι αρχές στη Λιβύη ζήτησαν να καλυφθεί όλη η λιβανέζικη επικράτεια από οποιαδήποτε παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χεζμπολάχ και Τελ Αβίβ.