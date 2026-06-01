Το Euronext Athens στο «κλαμπ» των ανεπτυγμένων αγορών, φέρνει ρευστότητα και ρεκόρ ΑΜΚ το 2026

Η αύξηση της ρευστότητας στην κεφαλαιαγορά δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για τις εισηγμένες να αντλήσουν ποσά άνω των 6 δισ. ευρώ, μέσα μόλις σε ένα εξάμηνο, όταν ολόκληρο το 2025 το συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώθηκε μέσω του ΧΑ ανήλθε σε 2,5 δισ. (IPO, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ομολογιακές εκδόσεις).

Εάν διατηρηθεί αυτό το κλίμα με την αύξηση της ρευστότητας, ίσως καταρριφθεί και το υψηλό της τελευταίας 5ετίας που είναι τα 7,9 δισ. και είχε σημειωθεί το 2021.

Το ποσό που αναμένεται να αντλήσουν στο πρώτο εξάμηνο είναι υψηλότερο των περίπου 5 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν το 2024 από το ΧΑ χάρη όμως στα μεγάλα private placements σε Πειραιώς και Εθνική (περίπου 2,5 δισ.) αλλά και στην εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ του ΔΑΑ σε μια έκδοση που προσέγγισε τα 800 εκατ. ευρώ.

Το 2021 οι εισηγμένες κατέγραψαν το μεγαλύτερο ποσό στα 7,9 δισ., το υψηλότερο της πενταετίας ( κυριότερες τα 2,36 δισ. της Πειραιώς (μετατροπή CoCos) και την αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση 1,38 δισ., όπως και την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. της ΔΕΗ, καθώς και την αντίστοιχη κατά 800 εκατ. της Alpha Bank).

Οι επόμενες κινήσεις

Παράλληλα παρατηρείται έντονη αφύπνιση στο μέτωπο των δημοσίων εγγραφών. Η Lamda Development στις 3 Ιουνίου προχωρά σε Δημόσια προσφορά για τη διάθεση ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ, ενώ εντός του Ιουνίου η IDEAL Holdings έχει σχεδιάζει και την εισαγωγή στο Euronext Athens της εταιρεία «Αττικά Πολυκαταστήματα», ενώ και ο ΑΔΜΗΕ, εντός του Ιουνίου, θα προχωρήσει στη δική του αύξηση κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος επεσήμανε ότι «το γεγονός ότι η εγχώρια και η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα προσέφερε ποσό άνω των 18 δισ. ευρώ αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αγορά μας έχει το βάθος, την ωριμότητα και τη δομή να υποστηρίξει και να φέρει σε πέρας συναλλαγές τέτοιου βεληνεκούς.»

Οι ξένοι επενδυτές

Η συμμετοχή των ξένων στη ρευστότητα ανέβηκε στο 64,1% το 2025 – σε επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την προ-κρίσης περίοδο σηματοδοτώντας μια σταθερή άνοδο από το επίπεδο βάσης 50,8% το 2020.

Η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ιδιοκτησίας (69%) που σημειώθηκε το 2025 και της κυριαρχίας της στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό με ισχυρή πεποίθηση για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή επενδυτών ανεπτυγμένων αγορών στην Ελλάδα παραμένει ακόμη περιορισμένη. Μόλις το 12% των ευρωπαϊκών funds διαθέτει σήμερα έκθεση στην ελληνική αγορά, στοιχείο που, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, αφήνει σημαντικά περιθώρια για νέες εισροές τα επόμενα χρόνια.