«Μαύρη» Δευτέρα για τα χρηματιστήρια: Ξεπέρασε το 3% η πτώση στο ΧΑ κατά το άνοιγμα

Ισχυρές πιέσεις δέχονται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπό τον φόβο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή
Με σημαντικές απώλειες ξεκινούν τη βδομάδα σήμερα (23.3.2026) οι ευρωπαϊκές αγορές αλλά και το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει απώλειες άνω του 3%, λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών.

Αν και μετά τις αρχικές πιέσεις εμφανίζονται αγοραστές επιλεκτικά σε δειχτοβαρείς μετοχές, το κλίμα στην αγορά είναι αρνητικό, και η πτώση του Γενικού Δείκτη κάτω από τις 2.100 μονάδες επιβαρύνει την ψυχολογία. Ο φόβος για διεύρυνση των παρενεργειών της πετρελαϊκής κρίσης όσο μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δίνει προβάδισμα στις ρευστοποιήσεις.

Οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη ξεπερνούν το 2,5% (-2,62% 11.05 ώρα Ελλάδας) ενώ ο δείκτης των blue chips δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των 5.100 μονάδων καταγράφοντας απώλειες που ξεπερνούν το 2%.

Αρνητικό κλίμα επικρατεί και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου εν μέσω της της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, που δεν εμφανίζει καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης επιβαρύνει το κλίμα στα ταμπλό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,54% στις 564,43 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 1,36%, ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 1,81% και ο γαλλικός CAC 1,50%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο μειώνεται κατά 1,75% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 2,07%.

