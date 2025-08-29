Μικρές απώλειες στη Wall Street, αλλά ο S&P 500 συνεχίζει για 4ο μήνα την ανοδική του πορεία

Υποχώρησαν οι μετοχές της Wall Street την Παρασκευή (29.8.2025), καθώς οι επενδυτές αποσύρθηκαν από την αγορά εν όψει του μακρύ Σαββατοκύριακου, μετά το νέο ρεκόρ του S&P 500 και τα σταθερά κέρδη της Nvidia αυτή την εβδομάδα. Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι η αύξηση των τιμών εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τον νέο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 της Wall Street έκλεισε την ημέρα με πτώση 0,64% στα 6.460,26, αλλά σημείωσε τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα κερδών. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite υποχώρησε 1,15% και έκλεισε στα 21.455,55, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έχασε 92,02 μονάδες, ή 0,20%, και έκλεισε στα 45.544,88.

Ο βασικός δείκτης PCE, ένας βασικός δείκτης πληθωρισμού που παρακολουθεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και ο οποίος εξαιρεί το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά σημειώνοντας επιτάχυνση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο.

«Η Fed άνοιξε το δρόμο για μειώσεις των επιτοκίων, αλλά το μέγεθος αυτής της μείωσης θα εξαρτηθεί από το αν η αδυναμία της αγοράς εργασίας θα συνεχίσει να αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την αύξηση του πληθωρισμού», δήλωσε η Ellen Zentner, επικεφαλής οικονομική στρατηγικός της Morgan Stanley Wealth Management, σε μια δήλωση. «Ο σημερινός δείκτης τιμών PCE θα διατηρήσει το ενδιαφέρον στην αγορά εργασίας. Προς το παρόν, οι πιθανότητες εξακολουθούν να ευνοούν μια μείωση τον Σεπτέμβριο».

Δεδομένου ότι οι μετοχές βρίσκονταν ήδη υπό πίεση πριν την ανακοίνωση του δείκτη PCE, ο Ross Mayfield της Baird πιστεύει ότι η πτώση της ημέρας έχει να κάνει περισσότερο με την πρόσφατη απόδοση της αγοράς. Οι μετοχές έρχονται από μια κερδοφόρα συνεδρίαση, με τον S&P 500 να κλείνει πάνω από τα 6.500 σημεία για πρώτη φορά την Πέμπτη.

«Τα στοιχεία για το PCE ήταν καλά, αλλά υπάρχει μια μικρή υπερχρέωση κερδών και ίσως μια μικρή ρευστοποίηση κερδών μετά την επίτευξη ιστορικού υψηλού», δήλωσε ο επενδυτικός στρατηγικός της εταιρείας σε συνέντευξή του στο CNBC.