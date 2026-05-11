Νέα ώθηση στο πετρέλαιο δίνει το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Άλμα 5% και απόσταση από τα 100 δολάρια

Το αργό πετρέλαιο Brent παίρνει απόσταση από τα 100 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας έντονη άνοδο σε συνέχεια της απόρριψης από τον Ντόναλντ Τραμπ της απάντησης του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κι ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει».

Οι φόβοι ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να κλιμακωθούν ξανά και να απειλήσουν περαιτέρω τα ενεργειακά αποθέματα δίνουν ώθηση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent που σημειώνουν αύξηση πάνω από 4% και διαπραγματεύονται σε τιμές πάνω από τα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (11.5.2026).

Την ίδια ώρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου της WTI κινούνται επίσης έντονα ανοδικά έχοντας φτάσει στα 100 δολάρια το βαρέλι και υψηλότερα, με άνοδο πάνω από 4,5% – 5% καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με αγωνία τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν να έχουν βρεθεί σε κομβικό σημείο.

Αναλυτές σημειώνουν ότι οι εξελίξεις εγείρουν αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα μιας εύθραυστης εκεχειρίας και μετριάζουν τις ελπίδες για μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία.

Οι αναλυτές της Citi αναφέρουν σε έκθεσή τους για το πετρέλαιο ότι οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω εάν το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν καταλήξουν σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι αγορές αργού έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τα υψηλά αποθέματα, τη διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, την ασθενέστερη ζήτηση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και τα σημάδια πιθανής κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου παραμένουν ανοδικοί.