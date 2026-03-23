Νέα βουτιά για τον χρυσό: Επιταχύνεται η πτώση από το 6% στο άνοιγμα, χαμηλό 4μήνου

Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν περισσότερο από 6% σήμερα Δευτέρα (23.3.2026), αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις προσδοκίες για υψηλότερα παγκόσμια επιτόκια.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε πάνω από 6% στις πρώτες συνεδριάσεις, ενώ αυτή την ώρα υποχωρεί κατά 8,35% στα 4.114,94 δολάρια ανά ουγγιά, επεκτείνοντας τις απώλειές του. Την περασμένη εβδομάδα, ο χρυσός υποχώρησε πάνω από 10%, καθώς η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενέτεινε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ωθώντας τις αγορές να προεξοφλήσουν μια παρατεταμένη παύση ή πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο χρυσός μόνο την τελευταία εβδομάδα υποχώρησε κατά 11%, με τις μεγαλύτερες απώλειες από το 1983. Έχει υποχωρήσει έως και 17% από τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν δείχνει σημάδια ύφεσης, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με επιθέσεις εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εάν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα στοχεύσει βασικά περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ολόκληρη την περιοχή εάν πληγούν οι ενεργειακές της εγκαταστάσεις.

Η τιμή του ασημιού υποχωρεί κατά 9,02% στα 61,508 δολάρια. Το ασήμι πέφτει πιο έντονα από τον χρυσό, γιατί έχει και βιομηχανική χρήση – άρα επηρεάζεται περισσότερο από την οικονομική αβεβαιότητα.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν όλο και περισσότερο σε μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) προς το τέλος του έτους, εν μέσω φόβων για επίμονο πληθωρισμό. Η ΕΚΤ, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησαν επίσης τα επιτόκια αμετάβλητα την περασμένη εβδομάδα, αλλά έδειξαν ότι είναι έτοιμες να σφίξουν περαιτέρω τη νομισματική πολιτική, εάν οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν.