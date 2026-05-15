Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου «τρομάζει» τις αγορές – Πτώση των μετοχών σε Αθήνα και Ευρώπη

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στις πρώτες ώρες συναλλαγών της σημερινής συνεδρίασης (15.5.2026) του χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές αλλά και νέου ράλι στο πετρέλαιο.

Οι πωλητές επικρατούν τόσο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο και στην Αθήνα όπου ο Γενικός Δείκτης Τιμών ακολουθεί διακυμάνσεις στα επίπεδα κάτω από τις 2.270 μονάδες υπό το βάρος πωλήσεων, κυρίως τραπεζικών μετοχών ενώ την ίδια ώρα οι τιμές του πετρελαίου καλπάζουν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη το Ιράν ότι η υπομονή του εξαντλείται και πρέπει να συμφωνήσει, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει «εξαφάνιση». Με το Ιράν να δηλώνει ότι περίπου 30 πλοία είχαν διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ από το βράδυ της Τετάρτης (13.5.2026) το αξιέξοδο είναι ξεκάθαρο για τους επενδυτές που προβλέπουν σοβαρή διαταραχή στις προμήθειες πετρελαίου.

Είναι ενδεικτικό ότι τα συμβόλαια του Brent εκτοξεύονται πάλι στα 110 δολάρια το βαρέλι και αυτά του WTI πάνω από τα 105 δολάρια με άνοδο πάνω από 3%.

Στο κόκκινο το ΧΑ και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

To ράλι στις τιμές του πετρελαίου προκαλεί πιέσεις στα χρηματιστήρια. Η πτώση στην Αθήνα ξεπερνά το 1,5% και η αξία των συναλλαγών προσεγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση που πλησιάζει το 1,5%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 0,5%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Κύπρου και του ΟΛΠ.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank, της Πειραιώς, της Εθνικής και της Alpha Bank.

Ανοδικά κινούνται 24 μετοχές, 64 κινούνται πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Εντωμεταξύ, παρόμοιο κλίμα παρατηρείται και στις ευρωπαϊκές αγορές όπου οι μετοχές καταγράφουν πτώση, σε συνέχεια του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν που εξακολουθεί να επηρεάζει τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση που πλησιάζει το 1%. Ο γερμανικός δείκτης DAX καταγράφει πτώση που κυμαίνεται στο 1,5% ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί σε ποσοστό πάνω από 1%.