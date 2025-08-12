Νέο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq μετά τα στοιχεία πληθωρισμού που ενισχύουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες της Wall Street, S&P 500 και Nasdaq Composite, την Τρίτη (12.8.2025), μετά από έκθεση για τον πληθωρισμό η οποία αποδείχθηκε ηπιότερη των εκτιμήσεων και ενίσχυσε τις πιθανότητες για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης S&P έκλεισε με άνοδο 1,13% στα 6.445,76, ενώ ο δείκτης Nasdaq, με μεγάλη συμμετοχή εταιρειών τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 1,39% στα 21.681,90. Παράλληλα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street σημείωσε άνοδο 483,52 μονάδων, ή 1,10%, κλείνοντας στα 44.458,61.

Τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη καθησύχασαν τους επενδυτές, οι οποίοι φοβούνταν ότι οι ευρείες δασμολογικές πολιτικές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να προκαλέσουν άνοδο των τιμών στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, ενώ η εκτίμηση του Dow Jones προέβλεπε αύξηση 2,8%. Ο λεγόμενος βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις διακυμάνσεις στις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση – ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο 3%.

Οι προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την έκδοση της έκθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών του FedWatch Tool της CME, οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα ανέρχεται σε 94%. Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το 85% που εκτιμούσαν πριν από την έκδοση των στοιχείων. Οι επενδυτές αύξησαν επίσης τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναμένουν μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Έτσι, τα επιτόκια έχουν μια πτωτική τάση, ενώ τα κέρδη έχουν μια ανοδική τάση – αυτό είναι ένα αρκετά καλό περιβάλλον για το ευρύ χρηματιστήριο», δήλωσε ο Tom Hainlin, εθνικός στρατηγικός επενδυτής στην U.S. Bank Asset Management Group.

Οι μικρές κεφαλαιοποιήσεις, που θεωρούνται ως οι μεγαλύτεροι ωφελούμενοι από τα χαμηλότερα επιτόκια βραχυπρόθεσμου δανεισμού, ηγήθηκαν της ανάκαμψης, με τον δείκτη Russell 2000 να σημειώνει σχεδόν τριπλάσια άνοδο σε σχέση με τον S&P 500.