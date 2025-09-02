Ο χρυσός ξεπέρασε τα 3.500 δολάρια – Σε ιστορικό υψηλό εν αναμονή νέας μείωσης των επιτοκίων

Σε ιστορικό υψηλό έφτασε ο χρυσός, καθώς η προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και οι αυξανόμενες ανησυχίες για το μέλλον της κεντρικής τράπεζας έδωσαν νέα ώθηση στο πολυετές ράλι των πολύτιμων μετάλλων.

Η τιμή του χρυσού για άμεση παράδοση αυξήθηκε έως και 0,9% στα 3.508,73 δολάρια ΗΠΑ ανά ουγγιά – ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο – πριν περιορίσει κάποια κέρδη κατά τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα (2.9.25), σύμφωνα με το Bloomberg. Το πολύτιμο μέταλλο έχει κερδίσει περισσότερο από 30% φέτος, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα εμπορεύματα με τις καλύτερες επιδόσεις.

Η τελευταία άνοδος τροφοδοτήθηκε από τις προσδοκίες ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα, αφού ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, άνοιξε προσεκτικά την πόρτα σε μείωση. Μια βασική έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ αυτή την Παρασκευή είναι πιθανό να προσθέσει στα σημάδια μιας ολοένα και πιο υποτονικής αγοράς εργασίας – υποστηρίζοντας την υπόθεση για μειώσεις. Αυτό έχει ενισχύσει τη γοητεία των πολύτιμων μετάλλων, τα οποία δεν αποφέρουν τόκους στους κατόχους.

«Οι επενδυτές που προσθέτουν στις κατανομές χρυσού, ειδικά καθώς επίκεινται μειώσεις επιτοκίων από την Fed, ωθούν τις τιμές υψηλότερα», δήλωσε ο Joni Teves, στρατηγικός αναλυτής της UBS Group AG. «Το βασικό μας σενάριο είναι ότι ο χρυσός συνεχίζει να σημειώνει νέα υψηλά τα επόμενα τρίμηνα. Ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, πιο ήπια οικονομικά δεδομένα και η συνεχιζόμενη αυξημένη μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ενισχύουν τον ρόλο του χρυσού ως διαφοροποιητή χαρτοφυλακίου».