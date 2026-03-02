Ο χρυσός οδεύει στα 5.400 δολάρια – Κερδίζει επενδυτές που αποστρέφονται το ρίσκο καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Η τιμή του χρυσού ξεπέρασε και τα 5.400 δολάρια τη Δευτέρα (2.3.2026), φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς η δραματική κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή πυροδότησε μια μαζική φυγή των επενδυτών προς ασφαλή καταφύγια.

Τα στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει, ως απόρροια του πολέμου, απειλώντας το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και εκτινάσσοντας τις τιμές του αργού που δοκιμάζει να σταθεροποιηθεί στα 80 δολάρια το βαρέλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η απότομη αύξηση του κόστους ενέργειας έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για ένα νέο κύμα πληθωρισμού, ωθώντας τους επενδυτές να εγκαταλείψουν τα νομίσματα και τις μετοχές υπέρ του χρυσού.

Ο χρυσός υπερτερεί ως μέσο αντιστάθμισης του κινδύνου παρατεταμένου περιφερειακού πολέμου και πιθανών επιθέσεων σε ενεργειακούς κόμβους της Σαουδικής Αραβίας, όπως το διυλιστήριο Ρας Τανούρα.

Με τον ΟΠΕΚ+ να παρέχει μόνο μια μικρή αύξηση της παραγωγής, η οποία όμως δεν κατάφερε να καθησυχάσει την αγορά και με τις μεγάλες τεχνολογικές και τραπεζικές μετοχές να καταρρέουν, ο ρόλος του χρυσού ως ένα είδος «καταφυγίου» ενισχύεται. Το μέταλλο έχει πλέον επεκτείνει το μεγαλύτερο σερί ανόδου του από το 1973, σημειώνει το TradingEconomics.