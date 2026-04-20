Οι ασιατικές αγορές απαντούν με «ψυχραιμία» στην ένταση του πολέμου – Άνοδος σε Κίνα, Ιαπωνία, Χογκ Κονγκ, Ινδία

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας τη Δευτέρα (20.4.2026), γεγονός που ερμηνεύουν οι αναλυτές ως «σήμα» των επενδυτών που θεωρούν ότι οι χειρότερες επιπτώσεις της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στην παγκόσμια οικονομία έχουν ήδη καταγραφεί.

Οι δείκτες στις αγορές της Ασίας ενισχύονται αλλά χωρίς μεγάλες μεταβολές αναδεικνύοντας ένα κλίμα επιφυλακτικότητας από την πλευρά μερίδας επενδυτών.

Ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο ενισχύεται σε ποσοστό γύρω στο 0,7-0,8% ενώ κοντά στο 1% κινούνται οι αποδόσεις και των άλλων χρηματιστηριακών δεικτών της Ιαπωνίας. Στο Χογκ Κονγκ ο Hang Seng εμφανίζει επίσης κέρδη που κινούνται γύρω στο 0,8% ενώ ίδια εικόνα εμφανίζουν και οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Κίνα και στην Ινδία.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις αποκλίνουσες απόψεις που εκφράζουν για το επόμενο στάδιο του πολέμου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και Ιρανοί αξιωματούχοι. Βλέπουν αβεβαιότητα σχετικά με το εάν οι δύο πλευρές θα συναντηθούν για ειρηνευτικές συνομιλίες, καθώς η εκεχειρία πρόκειται να λήξει τις επόμενες ημέρες.

Το Ιράν άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μην συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών αυτή την εβδομάδα, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό, σκληραίνοντας την αντιπαράθεση.

Παρόλο που υπήρξαν διάφορες εξελίξεις το Σαββατοκύριακο, τα πράγματα δεν κινήθηκαν προς μια κατεύθυνση που θα προκαλούσε μια σημαντική διακοπή των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός, όπως θα φοβόταν κανείς. Αυτό ερμηνεύει την σχετικά «ήρεμη αντίδραση της αγοράς», όπως σχολιάζει στο Bloomberg ο Yugo Tsuboi, επικεφαλής στρατηγικής της Daiwa Securities.

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νέες εντάσεις και οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ απειλούν να επαναφέρουν την αστάθεια στις αγορές. Με την εκεχειρία δύο εβδομάδων να λήγει την Τρίτη, η προσοχή μετατοπίζεται στο κατά πόσον οι ΗΠΑ και το Ιράν μπορούν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις για την άμβλυνση των εντάσεων και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των αρχικών συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.