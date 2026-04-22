Απώλειες σε ΧΑ και ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Wall Street ξεσπά ανοδικά

Με σημαντικές απώλειες και χαμηλό τζίρο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (22.4.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Παρά το γεγονός ότι η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θεωρητικά θα έπρεπε να λειτουργεί καθησυχαστικά για τις αγορές, οι αρχικές αντιδράσεις επενδυτών είναι εξαιρετικά συγκρατημένες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.229,59 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,37%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.225,56 μονάδες (-1,55%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 232,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.149.434 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Aktor (+1,,45%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,23%) και της Σαράντης (+0,27%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-6,51%), του ΔΑΑ (-6,02%), της Allwyn (-3,14%), της Alpha Bank (-3,94%), της ElvalHalcor (-2,33%) και της Coca Cola HBC (-2,21%).

Με διακυμάνσεις κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, και οδεύουν προς το κλείσιμο με μικρές απώλειες καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία και μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση κατά 0,505, με τα περισσότερα χρηματιστήρια να κλείνουν 50 μονάδες υπό του 0.

Σε θετικό έδαφος άνοιξαν οι δείκτες της Wall Street και κινούνται κοντά στο +1%.