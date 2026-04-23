Υπό πίεση οι αγορές: Πτωτικό άνοιγμα σε Αθήνα και Ευρώπη με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του Brent

Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (23.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.225,71 μονάδες σημειώνοντας μικρή πτώση 0,17%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 15,57 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,27%.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς κλιμακώνονται οι ανησυχίες για την ναυσιπλοΐα στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,23% στις 612,62 μονάδες, αποτυπώνοντας το κλίμα επιφυλακτικότητας που επικρατεί στην ευρύτερη αγορά. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί κατά 0.59%, ο DAX στη Φρανκφούρτη κατά 0.39% ενώ ο γαλλικός CAC σημειώνει άνοδο 0,40%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 0,32% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 1,05%.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να καταγράφουν άνοδο άνω του 1% πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι μετοχές των ενεργειακών εταιριών ενισχύθηκαν κατά 0,6%.