Οριακή άνοδος στο άνοιγμα του Χρηματιστήριου Αθηνών – Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στην Ευρώπη

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 21,25 εκατ. ευρώ
Financial advisors observe and analyze stock market charts, discussing prices, potential consequences, and developing investment strategies for the future. Modern office in skyscarper on high floor
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (10.9.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 21,25 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.026,10 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,57%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,26%), της Eurobank (+1,75%), της Coca Cola HBC (+1,16%) και του ΔΑΑ (+0,98%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,53%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,71%) και της Σαράντης (-0,42%).

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 18 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Austriacard (+2,68%) και Credia Bank (+2,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Εβροφάρμα (-2,69%) και Lavipharm (-1,35%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές 

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, με εξαίρεση το δείκτης FTSE MIB να υποχωρεί κατά 0,15%, καταγράφοντας ήπια πτωτική τάση, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.09%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.06%

CAC 40 (Παρίσι): +0.09%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0,15%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0,80%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.16%

