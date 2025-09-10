Οριακή άνοδος στο άνοιγμα του Χρηματιστήριου Αθηνών – Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στην Ευρώπη

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (10.9.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 21,25 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.026,10 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,57%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,26%), της Eurobank (+1,75%), της Coca Cola HBC (+1,16%) και του ΔΑΑ (+0,98%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,53%.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,71%) και της Σαράντης (-0,42%).

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 18 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Austriacard (+2,68%) και Credia Bank (+2,67%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Εβροφάρμα (-2,69%) και Lavipharm (-1,35%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, με εξαίρεση το δείκτης FTSE MIB να υποχωρεί κατά 0,15%, καταγράφοντας ήπια πτωτική τάση, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.09%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.06%

CAC 40 (Παρίσι): +0.09%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0,15%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0,80%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.16%