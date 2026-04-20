Πιέσεις στο ΧΑ με πτώση πάνω από 3% για τις τράπεζες – Αρνητικό κλίμα και στην Ευρώπη εν μέσω μιας νέας έντασης ΗΠΑ – Ιράν

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (20.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος στις διεθνείς αγορές, καθώς κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.267,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,80%. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί 3,55%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 21,35 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,72%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με πτώση ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα των επενδυτών στραμμένο στις εξελίξεις τη Μέση Ανατολή και τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,16% στις 619 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου υποχωρεί κατά 0,61%, ο DAX στη Φρανκφούρτη κατά 1,47% και ο γαλλικός CAC 1,31%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει κατά 1,43% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 1,14%.