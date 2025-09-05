Πτωτικά έκλεισε η Wall Street υπό το βάρος ανησυχιών για επιβράδυνση στις ΗΠΑ

Σε πτώση οδηγήθηκαν οι μετοχές της Wall Street την Παρασκευή (05.09.2025) αντιστρέφοντας το ράλι στην αρχή της συνεδρίασης καθώς οι ελπίδες για μείωση των επιτοκίων έδωσαν τη θέση τους στις ανησυχίες για επιβράδυνση της οικονομίας μετά τα πιο αδύναμα από το αναμενόμενο στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Στην έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Αυγούστου η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε 22.000 θέσεις εργασίας τον μήνα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία Εργασίας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης στην Wall Street, ωθώντας το επενδυτικό κλίμα σε πτώση. Η μέτρηση είναι κάτω από τις 75.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε επίσης στο 4,3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Και οι τρεις κορυφαίοι δείκτες είχαν φθάσει σε νέα ενδοημερήσια υψηλά ρεκόρ νωρίτερα στη συνεδρίαση. Στα υψηλά τους, ο ευρύς δείκτης S&P 500, ο τεχνολογικός Nasdaq και ο Dow Jones σημείωναν άνοδο περίπου 0,5%, 0,8% και 0,3% αντίστοιχα.

Παρ΄όλ΄αυτά η έκθεση οδήγησε στο κλείσιμο τον Dow Jones σε πτώση 0,48% ή 234 μονάδες, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε 0,29%και ο Nasdaq διολίσθησε κατά 0,03%.

Οι επενδυτές τώρα ελπίζουν ότι η μέτρηση δεν θα μεταβάλει την υπόθεση της Fed να προχωρήσει στην αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής του Σεπτεμβρίου. Η διαπραγμάτευση των προθεσμιακών συμβολαίων της Fed δείχνει ότι τα επιτόκια αναφοράς θα κινηθούν πιθανότατα κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότερα όταν η κεντρική τράπεζα λάβει απόφαση στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Και όχι μόνο αυτό, οι επενδυτές θέτουν μια μείωση μισής μονάδας στο παιχνίδι για τα μέσα του μήνα μετά τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι οι μειώσεις των επιτοκίων θα επαναφορτίσουν μια οικονομία που είναι σε επιβράδυνση, αλλά δεν κινδυνεύει ακόμη με ύφεση. Ωστόσο, αυτά τα τελευταία στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, όπου ο αριθμός των μισθοδοτούμενων του Ιουνίου αναθεωρήθηκε και έδειξε την πρώτη απώλεια θέσεων εργασίας από την πανδημία, μπορεί να αρχίσουν να εγείρουν ανησυχίες για ύφεση.