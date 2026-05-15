Sell-off σε Αθήνα, Ευρώπη και Wall Street εν μέσω ανησυχιών για πληθωρισμό και ομόλογα

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (15.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, εν μέσω αρνητικού κλίματος και των διεθνών χρηματιστηρίων με νέα άνοδο τιμών πετρελαίου και νέο sell-off στις αγορές ομολόγων παγκοσμίως.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.246,82 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 2,26%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.246,47 μονάδες (-2,28%). Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,46%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 5,95%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,84 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.689.052 μετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,39%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 3,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,19%), του ΟΤΕ (+1,95%) και της Optima Bank (+1,60%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,79%), της Πειραιώς (-4,09%), της Alpha Bank (-3,88%), της Εθνικής (-3,63%), της Τιτάν (-2,93%) και της ΕΥΔΑΠ (-2,85%).

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν απότομη πτώση σήμερα, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό επανήλθαν στο προσκήνιο για τους επενδυτές, μετά από μια εβδομάδα με στοιχεία για τις τιμές στις ΗΠΑ υψηλότερα από τα αναμενόμενα και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση άνω του 1% και τώρα να οδεύει στο κλείσιμο με τιμή -1,54%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κύρια χρηματιστήρια στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο παρουσίαζαν πτώση, ενώ οι περισσότεροι περιφερειακοί κλάδοι βρισκόταν επίσης στο κόκκινο.

Στη Wall Street, οι μετοχές σημείωσαν πτώση στο άνοιγμα της συνεδρίασης επιβαρυμένες από τις απώλειες στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά τη λήξη της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, η οποία άφησε τους επενδυτές ανήσυχους για την απουσία σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.

Ο S&P 500 χάνει 0,99%, ο Nasdaq Composite 1,3% και ο βιομηχανικός Dow Jones 0,84%.

Οι επενδυτές πραγματοποίησαν κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας, μετά τις πρόσφατες απότομες αυξήσεις που σημείωσε ο κλάδος. Συγκεκριμένα, η Intel υποχώρησε κατά 6%, ενώ η Advanced Micro Devices και η Micron Technology έχασαν 3% και 5% αντίστοιχα. Η Nvidia υποχώρησε κατά 3%, ενώ η Cerebras Systems – η οποία σημείωσε άνοδο 68% χθες Πέμπτη, αφότου άρχισε να διαπραγματεύεται στο Nasdaq – έχασε 5%.