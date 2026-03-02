Σενάριο διακοπής της παραγωγής πετρελαίου στη Μέση Ανατολή εάν τα Στενά του Ορμούζ κλείσουν για τρεις εβδομάδες

Ενδεχόμενο αναστολής της παραγωγής πετρελαίου αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι πετρελαιοπαραγωγοί στη Μέση Ανατολή εάν κλιμακωθεί η σύγκρουση στο Ιράν και οδηγήσει σε κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για περισσότερες από 25 ημέρες.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών Ορμούζ, ενός σημείου συμφόρησης στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, από το οποίο πρέπει να περάσει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει ουσιαστικά σταματήσει λόγω μιας αυτοεπιβαλλόμενης παύσης από τους πλοιοκτήτες. Επίσημα, δεν έχει κλείσει.

Τα παραπάνω, που δίνουν νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου Brent στα 80 δολάρια το βαρέλι, είναι τα αποτελέσματα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν το Σάββατο (28.2.2026), οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με αντίποινα από πυραύλους που στόχευαν αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να βομβαρδίζουν το Ιράν μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι του δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του.

Οι ροές εξαγωγών μέσω του Πορθμού του Ορμούζ στις 28 Φεβρουαρίου μειώθηκαν σε περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια σχεδόν εξ ολοκλήρου ιρανικού αργού, έναντι ενός τυπικού ημερήσιου ρυθμού περίπου τετραπλάσιου αυτού του ποσού, ανέφερε η JPMorgan, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Περίπου 19 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εξαγωγών υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων 16 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα, διέρχονται από το στενό, έγραψαν οι αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμα με ημερομηνία 1η Μαρτίου. Διαπιστώνεται ότι ενώ χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ μπορούν να στείλουν πετρέλαιο μέσω αγωγών σε εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές, οι όγκοι είναι περιορισμένοι.

Μεταξύ των επτά παραγωγών του Κόλπου -μια ομάδα που περιλαμβάνει επίσης το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Ομάν και το ίδιο το Ιράν- η JPMorgan εκτίμησε σε περίπου 343 εκατομμύρια βαρέλια τη διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης αργού πετρελαίου στην ξηρά, που ισοδυναμεί με 22 ημέρες ακινητοποιημένης παραγωγής. Αυτός ο όγκος θα μπορούσε να αποθηκευτεί. Πρόσθετες επιλογές αποθήκευσης στη θάλασσα θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα επιπλέον «απόθεμα», με περίπου 60 άδεια δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κόλπου που θα μπορούσαν να απορροφήσουν περίπου 50 εκατομμύρια βαρέλια παρατείνοντας τις δραστηριότητες κατά τρεις έως τέσσερις ημέρες ακόμη.