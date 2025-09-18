Tι σηματοδοτεί η νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed

Tην αποφυγή μίας έντονης πολιτικής πίεσης -από πλευράς Τραμπ- επέλεξε η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), μειώνοντας χθες (17.9.25) τα επιτόκια κατά 25 μονάδες.

Συγκεκριμένα η Fed (ΗΠΑ) μείωσε τα επιτόκια στο 4% – 4,25% για να βρει μέση λύση μεταξύ των αξιωματούχων που ανησυχούν για την ασταθή αγορά εργασίας και τις επίμονες ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Η μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας – η πρώτη μείωση του έτους – ήρθε μετά από μια σημαντική επιβράδυνση στην αύξηση των θέσεων εργασίας και μια άνευ προηγουμένου πίεση από τον Λευκό Οίκο για πολύ χαμηλότερα επιτόκια.

Αλλά με τις επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό να είναι ακόμη αβέβαιες, ο Πάουελ ξεκαθάρισε ότι οι αξιωματούχοι της Fed θα αντιμετωπίσουν δύσκολους συμβιβασμούς τους επόμενους μήνες, καθώς εξετάζουν εάν θα συνεχίσουν τις μειώσεις.

«Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι να κάνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Πάουελ χθες, αφού οι αξιωματούχοι ψήφισαν με 11-1 για τη μείωση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 4%-4,25%. «Δεν υπάρχουν πλέον μονοπάτια χωρίς κίνδυνο».

Η απόφαση για μείωση των επιτοκίων ήταν σχεδόν ομόφωνη, με τη μόνη διαφωνία να προέρχεται από τον Διοικητή της Fed, Στίβεν Μίραν, στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης μείωσης. Οι διοικητές της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, οι οποίοι διαφώνησαν τον Ιούλιο υπέρ της μείωσης των επιτοκίων, υποστήριξαν την κίνηση αυτής της εβδομάδας.

Η επίτευξη αυτής της ευρείας συναίνεσης ήταν μια νίκη για τον Πάουελ, ο οποίος στους τελευταίους μήνες του ως πρόεδρος της Fed προσπαθεί να αποτρέψει τη μεγαλύτερη απειλή για την ανεξαρτησία της Fed εδώ και γενιές. Ωστόσο, οι νέες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν χθες έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να είναι διχασμένοι σχετικά με τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Η μέση πρόβλεψη προέβλεπε δύο ακόμη μειώσεις το 2025, προσθέτοντας μία ακόμη μείωση από ό,τι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τον Ιούνιο. Ωστόσο, έξι αξιωματούχοι της Fed προέβλεψαν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος, αποκαλύπτοντας ότι μια ομάδα υπευθύνων χάραξης πολιτικής εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τον πληθωρισμό.

Ένας υπεύθυνος χάραξης πολιτικής μάλιστα πρότεινε την Τετάρτη και μέχρι το τέλος του έτους να παραμείνει σε αναμονή η επιτροπή. Στο άλλο άκρο, ένας αξιωματούχος της Fed προέβλεψε ότι το επιτόκιο πολιτικής θα έπρεπε να μειωθεί κατά 125 μονάδες βάσης ακόμη μέχρι τον Δεκέμβριο.

«Όλοι – ή όλοι εκτός από έναν – ήταν πρόθυμοι να συμφωνήσουν με μια μείωση 25 μονάδων βάσης σήμερα, αλλά οι φωνές των «γερακιών» θα δυναμώνουν όσο χαμηλότερα είναι τα επιτόκια πολιτικής, επειδή η εικόνα του πληθωρισμού δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει», δήλωσε ο Aditya Bhave, ανώτερος οικονομολόγος των ΗΠΑ στην BofA Securities.

Ο Powell παραδέχτηκε ότι το έργο της Fed θα γινόταν πιο δύσκολο. Προηγουμένως, σημείωσε, μια ισχυρή αγορά εργασίας είχε δώσει στους αξιωματούχους το περιθώριο να παραμείνουν σε εγρήγορση έναντι του πληθωρισμού που προκαλείται από τους δασμούς. Αλλά από τότε που πρόσφατες εκθέσεις για την απασχόληση αποκάλυψαν ότι οι προσλήψεις είχαν επιβραδυνθεί δραματικά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν στρέψει μεγαλύτερη προσοχή στην πλευρά της απασχόλησης της εντολής τους.

«Τώρα είναι μια πιο δύσκολη απόφαση, επειδή και οι δύο πλευρές της εντολής αμφισβητούνται», δήλωσε η Stephanie Roth, επικεφαλής οικονομολόγος της Wolfe Research. «Η υπερβολική κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση θα μπορούσε να θέσει σημαντικά εκτός ισορροπίας την άλλη πλευρά της εντολής».

Πολιτικοί περισπασμοί

Η συσπειρωτική δράση της επιτροπής απέκτησε μεγαλύτερο νόημα δεδομένου του νέφους πολιτικών περισπασμών που περιβάλλουν την Fed αυτή την εβδομάδα. Ο Μίραν, ο οποίος λαμβάνει άδεια άνευ αποδοχών από τον ρόλο του ως πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, ορκίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed το πρωί της Τρίτης ακριβώς εγκαίρως για τη συγκέντρωση, μετά την ταχεία ψηφοφορία επικύρωσης του διορισμού του στη Γερουσία.

Εν τω μεταξύ, η συμμετοχή της διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, η οποία διέρχεται νομική μάχη για να παραμείνει στη θέση της, αφότου ο Τραμπ προσπάθησε να την απομακρύνει βάσει αναπόδεικτων ισχυρισμών για απάτη σε υποθήκες, δεν ήταν εξασφαλισμένη μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου αργά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Πιεσμένος επανειλημμένα από δημοσιογράφους σχετικά με τις πολιτικές απειλές που αντιμετωπίζει το ίδρυμα, ο Πάουελ επέμεινε ότι οι αξιωματούχοι λαμβάνουν αποφάσεις με βάση οικονομικά δεδομένα με γνώμονα το συμφέρον του κοινού.

«Είμαστε σθεναρά αφοσιωμένοι στη διατήρηση της ανεξαρτησίας μας», δήλωσε η Πάουελ νωρίς στη συνέντευξη Τύπου.

Αρνήθηκε για άλλη μια φορά να πει αν σχεδιάζει να αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της Fed μετά τη λήξη της θητείας του ως προέδρου τον Μάιο. Ο Λευκός Οίκος διεξάγει αυτή τη στιγμή συνεντεύξεις με υποψηφίους για την αντικατάστασή του και σχεδιάζει να λάβει απόφαση τους επόμενους μήνες.

Όταν ρωτήθηκε για τον Μίραν, ο Πάουελ υποβάθμισε την επιρροή οποιουδήποτε αξιωματούχου, τονίζοντας ότι οι πολιτικές αποφάσεις απαιτούν ευρεία υποστήριξη.

«Υπάρχουν 19 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 12 ψηφίζουν εκ περιτροπής», είπε ο Πάουελ. «Ο μόνος τρόπος για οποιονδήποτε ψηφοφόρο να αλλάξει πραγματικά τα πράγματα είναι να είναι απίστευτα πειστικός».

Αυτό σαφώς δεν συνέβη στην περίπτωση του Μίραν, και ο Πάουελ φάνηκε να αντλεί σιγουριά από αυτό.

«Θα δείτε ότι υπάρχει απλώς ένα εύρος απόψεων για το τι πρέπει να γίνει», είπε ο Πάουελ. «Παρ’ όλα αυτά, συναντηθήκαμε σήμερα στη συνάντηση και ενεργήσαμε με υψηλό βαθμό ενότητας».