Το πετρέλαιο υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια καθώς οι επενδυτές «ποντάρουν» στα σενάρια ειρήνης

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενισχύει την αισιοδοξία ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αποκλιμακωθεί.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν προς τα 98 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής, μειώνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για μια πιθανή συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν.

Δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχθεί όρους που περιλαμβάνουν την εγκατάλειψη των φιλοδοξιών για πυρηνικά όπλα, την παροχή «δωρεάν πετρελαίου» και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αν και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, την οποία επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εν τω μεταξύ, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά λόγω διπλού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και το Ιράν, διατηρώντας τις αγορές σε αγωνία για περαιτέρω διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη μεταβλητότητα στις αγορές, την οποία ενισχύουν και οι κίνδυνοι από τον περιορισμό της προσφοράς. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΝΤ Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση ενός σημαντικού μέρους της διαταραγμένης παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο χρόνια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν σχεδόν 1,5% στα 98 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε επίσης πτώση, κινούμενο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι με πτώση επίσης 1,5%.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν σημειώσει άλμα περίπου 50% τον Μάρτιο, σε μια περίοδο έντονων εντάσεων λόγω της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, ενώ στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν κοντά στα 90 δολάρια.

Εντωμεταξύ, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Αμερικανών αξιωματούχων με Ιρανούς το Σαββατοκύριακο στο Πακιστάν, εξέλιξη που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές.