Ήπια άνοδος σε ΧΑ και μεικτό σκηνικό στην Ευρώπη εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (17.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω διακυμάνσεων των ευρωπαϊκών αγορών, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών.

Συγκεκριμένα, στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.281,29 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.285,74 μονάδες (+0,47%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,18 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,52%.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μεικτά πρόσημα κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Οι νύξεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το τέλος του πολέμου είναι ορατό, καθώς και η έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δεν κατάφεραν να ενισχύσουν τον αισιοδοξισμό στις παγκόσμιες αγορές μετοχών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είναι αμετάβλητος στις 617 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,16%, ο DAX στη Φρανκφούρτη κερδίζει 0,19% και ο γαλλικός CAC 0,33%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο αυξάνεται κατά 0,44% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,20%.