Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: To άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η πτώση του πετρελαίου ώθησαν τις μετοχές σε άνοδο 1,5%

Η ανακοίνωση του Ιράν για άνοιγμα των Στενών έφερε ευφορία στις διεθνείς αγορές
Το Χρηματιστήριο Αθηνών
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Με «δώρο» από τις ανακοινώσεις ΗΠΑ και Ιράν έκλεισαν οι μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 2.300 μονάδων, εν μέσω θετικού κλίματος στα διεθνή χρηματιστήρια και μεγάλης υποχώρησης των τιμών πετρελαίου.

Οι μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυξήθηκαν στο απόηχο της είδησης ότι θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο για την ενίσχυση της ειρήνης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.309,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,50%.

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 3,75%, από αρχές Απριλίου κερδίζει 11,82%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 8,88%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 365,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 52.813.498 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,69%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,56%), της Optima Bank (+4,90%), της Elvalhalvor (+4,74%), της Eurobank (+4,40%), της Viohalco (+3,79%), της Πειραιώς (+3,48%) και της Aegean Airlines (+3,09%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-3,39%), της ΔΕΗ (-2,19%), της Σαράντης (-1,67%) και του ΟΤΕ (-1,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.838.440 kai 12.763.174 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 51,56 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 50,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 81 μετοχές, 24 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ιντερτέκ (+5,88%) και Alpha Bank (+5,56%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-10,40%) και Mermeren (-4,71%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 11,1600 +1,45%

ALLWYN: 13,7950 -0,07%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,5800 +2,96%

METLEN: 36,3000 -0,55%

OPTIMA: 9,6300 +4,90%

ΤΙΤΑΝ: 47,7000 +0,21%

ALPHA BANK: 3,9330 +5,56%

AEGEAN AIRLINES: 13,6600 +3,09%

VIOHALCO: 14,8000 +3,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,9000 -0,39%

ΔΑΑ: 11,0100 +1,29%

ΔΕΗ: 18,7200 -2,19%

COCA COLA HBC: 50,7000 -0,20%

ΕΛΠΕ: 9,7200 -0,26%

ELVALHALCOR: 4,2000 +4,74%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,0100 +2,81%

ΕΥΔΑΠ: 9,4300+0,64%

EUROBANK: 4,0800 +4,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3100 -0,16%

MOTOR OIL: 36,5200 -3,39%

JUMBO: 24,3800 +2,96%

ΟΛΠ: 39,0000 +2,09%

ΟΤΕ: 17,9200 -1,54%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,6740 +3,48%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,3000 -1,67%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo