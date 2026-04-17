Διευρύνεται η πτώση στις τιμές του πετρελαίου: Brent στα 96 δολάρια και WTI στα 90

Οι τιμές του πετρελαίου επεκτείνουν την πτώση τους, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα» αλλά και η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ενίσχυσαν τις ελπίδες των επενδυτών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν πτώση σήμερα Παρασκευή (17.4.2026) πάνω από 3% και στα 96 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούν κοντά στο 3%, δοκιμάζοντας την αντοχή του επιπέδου των 90 δολαρίων το βαρέλι. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την προσφορά πετρελαίου και, κατ’ επέκταση, τις τιμές.

Οι τιμές αυτές είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικά αυξημένες σε ετήσια βάση, αφού τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να παραμένουν κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε αυτά τα επίπεδα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατευθύνονταν προς κέρδη 2,5% για την εβδομάδα, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI κατευθύνονταν προς πτώση 4,2% από το κλείσιμο της περασμένης Παρασκευής (10.4.2026)

Η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο στόχος του Ισραήλ να αποδυναμώσει σημαντικά το ιρανικό καθεστώς και οι απίθανες προοπτικές για άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ συνέβαλαν όλα στην στήριξη των τιμών, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Αναφερόμενος σε ένα βασικό σημείο διαφωνίας στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε προσφερθεί να μην κατέχει πυρηνικά όπλα για περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ τόνισε σήμερα σε συνέντευξή του ότι «θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια για να ανακτηθεί η ενεργειακή παραγωγή που χάθηκε στη Μέση Ανατολή λόγω της σύγκρουσης στην περιοχή» και παράλληλα προειδοποίησε για νέο κύμα ανατιμήσεων εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά. Όταν ρωτήθηκε για μια επιπλέον αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου είπε πως «δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο, αλλά σίγουρα το εξετάζουμε».