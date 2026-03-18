Το Bitcoin κερδίζει έδαφος πάνω από τα 74.000 δολάρια εν μέσω κραδασμών στις αγορές

Το Bitcoin ενισχύεται σκαρφαλώνοντας και στα 74.377 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης (18.3.2026) σημειώνοντας αύξηση 476 δολάρια ή 0,64% από την προηγούμενη συνεδρίαση ενώ το κλίμα στις αγορές παραμένει τεταμένο λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το Bitcoin κέρδισε 11,09% σε συνθήκες αναβάθμισης του γεωπολιτικού ρίσκου καθώς κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή καλύπτοντας προηγούμενες απώλειες. Τους τελευταίους 12 μήνες η τιμή του μειώθηκε κατά 14,33%.

Το Bitcoin έχει εκτοξευθεί σε υψηλό ενάμιση μήνα, αναζωπυρώνοντας το αισιόδοξο κλίμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Η άνοδος έχει υποστηριχθεί από μακροπρόθεσμους επενδυτές των οποίων οι κινήσεις έχουν προσφέρει δομική σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκαμψης.

Το αν αυτή η δυναμική μπορεί να επεκταθεί προς τα 80.000 δολάρια είναι ζητούμενο, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Το Bitcoin διαπραγματεύεται πάνω από τα 74.000 δολάρια στις συναλλαγές της Τετάρτης (18.3.2026) διατηρώντας αυτό το επίπεδο στήριξης ενώ το Ether κινείται πάνω από τα 2.330 δολάρια, με ανοδική τάση και για τα άλλα κρυπτονομίσματα.

Αναλυτές σημειώνουν ότι το Bitcoin είναι σε τροχιά για τα 75.000 δολάρια με επόμενο στόχο τα 80.000 δολάρια, περίπου 8% πάνω από τις τρέχουσες τιμές αλλά τα 80.000 δολάρια είναι μια κρίσιμη αντίσταση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μακροοικονομικών μοντέλων της Trading Economics και τις προσδοκίες των αναλυτών η τιμή του Bitcoin θα διαμορφωθεί στα 71.106 μέχρι το τέλος αυτού του τριμήνου και στα 79.841 σε ένα χρόνο.