Αγορές

Το Bitcoin σε μια αγορά για «γερά νεύρα» – Προσπάθεια ανάκαμψης μετά τη νέα βουτιά

Συνεχίζονται οι έντονες διακυμάνσεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων
Golden bitcoin coin over defocused stock chart with copy space, Olsztyn, Poland 13 July 2021
iStock

To Βitcoin ανακάμπτει στις πρωινές συναλλαγές σήμερα Τετάρτη (4.2.2026) πάνω από τα 76.500 δολάρια μετά την χθεσινή πτώση κάτω από τα 73.000 δολάρια συνεχίζοντας τη νευρική πορεία των τελευταίων εβδομάδων που χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των κρυπτονομισμάτων.

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες το Bitcoin κέρδισε σχεδόν 18,5% ενώ η τιμή του τους τελευταίους 12 μήνες σημειώνει πτώση κατά 20,75%. Οι αναλυτές προβλέπουν ενίσχυση για το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα του κόσμου πάνω από τα 80.000 δολάρια μεσοπρόθεσμα ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις των παγκόσμιων μακροοικονομικών μοντέλων της Trading Economics και τις προσδοκίες των αναλυτών είναι πιθανόν να ξεπεράσει και τα 88.400 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι το Bitcoin υποχωρούσε στα 72.800 δολάρια τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2024, καθώς οι ρευστοποιήσεις μοχλευμένων θέσεων εντάθηκαν και οι εκροές κεφαλαίων επιταχύνθηκαν. Τα στοιχεία της αγοράς κρυπτονομισμάτων έδειξαν ότι περισσότερα από 730 εκατ. δολάρια ρευστοποιήθηκαν σε 24 ώρες. 

Εν τω μεταξύ, τα παγκόσμια κρυπτονομίσματα κατέγραψαν καθαρές εκροές ύψους 1,7 δισ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα, με οδηγό προϊόντα που διαπραγματεύονται στις αμερικανικές αγορές ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία έχουν μειωθεί κατά 73 δισ. δολάρια από την κορύφωσή τους τον Οκτώβριο του 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
283
265
188
122
75
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo