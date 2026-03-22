Το Bitcoin υποχωρεί κάτω από τα 69.000 δολάρια και δίνει μήνυμα για το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών

Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα υποχώρησαν εκ νέου την τελευταία εβδομάδα και βρέθηκαν υπό πίεση και στις συναλλαγές της Κυριακής (22.3.2026), καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ενισχύεται η αβεβαιότητα για τους επενδυτές.

Το Bitcoin υποχώρησε έως και 3,3% την Κυριακή πριν ανακάμψει ελαφρώς, διαπραγματευόμενο γύρω στα 68.150 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου, όταν άρχισε ο πόλεμος. Η πτώση ήταν πιο έντονη για άλλα κρυπτονομίσματα, με το Ether να χάνει σχεδόν 5% σε κάποιο σημείο, φτάνοντας στα 2.050 δολάρια, ενώ τα Solana, XRP και Cardano υποχώρησαν επίσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Bitcoin έχει υποχωρήσει από την έναρξη του πολέμου, τέλη Φεβρουαρίου, όταν άρισαν οι επιθέσεις στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, περίπου 20%. Η πτώση αυτή αποκάλυψε τα όρια ενός επιχειρήματος που διατυπώνεται εδώ και καιρό στους κύκλους της αγοράς σχετικά με την ικανότητα των κρυπτονομισμάτων να λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγια εν μέσω κρίσεων.

Εντωμεταξύ, κατά τη διάρκεια του πολέμου, η αγορά κρυπτονομισμάτων -η οποία διαπραγματεύεται 24/7- έχει προσφέρει στους επενδυτές μια εικόνα από το Σαββατοκύριακο για το πώς θα μπορούσαν να κινηθούν μόλις ανοίξουν οι παραδοσιακές αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αορίστου χρόνου (perpetual futures) στο Hyperliquid, ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους χώρους για συναλλαγές παραγώγων όλο το εικοσιτετράωρο, την Κυριακή έδειξαν ότι τα συμβόλαια που συνδέονται με το αμερικανικό πετρέλαιο διαπραγματεύονταν υψηλότερα κατά περισσότερο από 2% στα 98 δολάρια το βαρέλι, περίπου στις 9 π.μ. στη Νέα Υόρκη. Αυτά των Nasdaq 100 και S&P 500 ήταν χαμηλότερα.