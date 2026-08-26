Το Brent επιταχύνει την πτώση προς τα 86 δολάρια εν μέσω προσδοκιών για διευθέτηση της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές για τρίτη συνεχή συνεδρίαση καθώς οι εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομικής διπλωματίας για προσωρινή διευθέτηση της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ ανατροφοδοτούν τις ελπίδες για αποκατάσταση της σταθερότητας στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ειδικότερα, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχωρεί στα 86 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τετάρτης (26.8.2026) συσσωρεύοντας απώλειες για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση μετά από αναφορές ότι το Ιράν και το Ομάν συζήτησαν τη δημιουργία ενός «προσωρινού κοινού θαλάσσιου διαδρόμου» στα Στενά του Ορμούζ.

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Αντίστοιχα, το αργό πετρέλαιο WTI υποχωρεί στα 80 δολάρια ανά βαρέλι συνεχίζοντας επίσης πτωτικά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Ας σημειωθεί ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν πρόκειται να συνεχιστούν καθώς οι δύο πλευρές εργάζονται για έναν μόνιμο θαλάσσιο διάδρομο που θα καλύπτει τη μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, τους μηχανισμούς ανταλλαγής πληροφοριών, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας.

Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν ταξίδεψε στην Τεχεράνη για να υποστηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες, ενώ το Κατάρ δήλωσε ότι συνεχίζει τη διαμεσολάβηση από την πλευρά του.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν δεχθεί πιέσεις αυτή την εβδομάδα, αφού τα τελευταία μέτρα της Ουάσιγκτον για την εντατικοποίηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν αποδείχθηκαν λιγότερο επιθετικά από ό,τι ανέμεναν οι αγορές, με τις ΗΠΑ να μην επιβάλλουν δευτερογενείς κυρώσεις στους εμπορικούς εταίρους του Ιράν.