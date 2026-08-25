Wall Street: Επανάκαμψη με «καύσιμο» την πτώση του πετρελαίου

Η Wall Street επέστρεψε στα κέρδη, με τους βασικούς δείκτες να «πρασινίζουν» λόγω της σημαντικής πτώσης στην τιμή του πετρελαίου, που προέκυψε μετά την μεσολάβηση του Πακιστάν για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και κατάφερε να τον πείσει να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου, πάντα υπό συγκεκριμένους όρους, με αποτέλεσμα οι επενδυτές στη Wall Street να αναθαρρήσουν για την εξέλιξη που θα έχει ο πόλεμος στο Ιράν.

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Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο +0,3% στις 53.577,40 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε κέρδη της τάξης του 0,32% στις 6.677,28 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,66% στις 26.151,30 μονάδες.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού να διαμορφώνεται στο 4,637%. Η αποκλιμάκωση των αποδόσεων είχε ξεκινήσει από τη Δευτέρα, μετά τις πληροφορίες του CNBC ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τον Γενικό Λογαριασμό του, ύψους 1 τρισ. δολαρίων, προκειμένου να στηρίξει επαναγορές κρατικών ομολόγων.

Στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στο επενδυτικό κλίμα.

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Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στα αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Τετάρτης.

Η μετοχή της Nvidia σημείωσε άνοδο 2,2%, βάζοντας τέλος σε ένα πτωτικό σερί επτά συνεδριάσεων. Κέρδη 4,9% κατέγραψε η Advanced Micro Devices, ενώ η Micron Technology ενισχύθηκε κατά 2,48%.