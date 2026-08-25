Χρηματιστήρια: Ρεκόρ 17ετίας στην Αθήνα – Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές

Μεγάλη ώθηση στο Euronext Athens από τη συνεδρίαση της Τρίτης (25.8.2026), καθώς το χρηματιστήριο της Αθήνας έσπασε ρεκόρ 17ετίας.

ΟΓενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,81% στις 2.653,53 μονάδες, ενώ η λήξη της συνεδρίασης ολοκληρώθηκε με τον ΓΔ σε νέα υψηλά 17 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2009 στις 2.659,40 μονάδες.

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Ο τζίρος ανήλθε στα 266,518 εκατ. ευρώ και διακινήθηκαν 37.757.331 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο κατά 0,89%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε χωρίς μεταβολή.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CrediaBank (+3,32%), της Allwyn (+2,75%), της ΔΕΗ (+2,70%), της Optima Bank (+2,54%) και της Aktor (+2,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,77%), της Jumbo (-1,14%) και της Motor Oil (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 8.886.731 και 6.832.698 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 40,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 27,94 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 54 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

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Με «πάτημα» το πετρέλαιο η Ευρώπη

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε ανοδικούς ρυθμούς από την αρχή της ημέρας, παίρνοντας ώθηση από τη σημαντική μείωση στην τιμή του πετρελαίου, που κατέγραψε μείωση μεγαλύτερη του 3%.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,40% στις 656,65 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,24% στις 10,850 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,76% στις 26,056 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,10% στις 8,478 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,30% στις 52.698 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,14% στις 20,070 μονάδες.