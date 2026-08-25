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Χρηματιστήρια: Ρεκόρ 17ετίας στην Αθήνα – Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο τζίρος στην Αθήνα ανήλθε στα 266,518 εκατ. ευρώ
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Φωτογραφία iStock
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Μεγάλη ώθηση στο Euronext Athens από τη συνεδρίαση της Τρίτης (25.8.2026), καθώς το χρηματιστήριο της Αθήνας έσπασε ρεκόρ 17ετίας.

ΟΓενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,81% στις 2.653,53 μονάδες, ενώ η λήξη της συνεδρίασης ολοκληρώθηκε με τον ΓΔ σε νέα υψηλά 17 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2009 στις 2.659,40 μονάδες.

Ο τζίρος ανήλθε στα 266,518 εκατ. ευρώ και διακινήθηκαν 37.757.331 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο κατά 0,89%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε χωρίς μεταβολή.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CrediaBank (+3,32%), της Allwyn (+2,75%), της ΔΕΗ (+2,70%), της Optima Bank (+2,54%) και της Aktor (+2,17%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,77%), της Jumbo (-1,14%) και της Motor Oil (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 8.886.731 και 6.832.698 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 40,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 27,94 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 51 μετοχές, 54 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Με «πάτημα» το πετρέλαιο η Ευρώπη

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε ανοδικούς ρυθμούς από την αρχή της ημέρας, παίρνοντας ώθηση από τη σημαντική μείωση στην τιμή του πετρελαίου, που κατέγραψε μείωση μεγαλύτερη του 3%.

Στα ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,40% στις 656,65 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο +0,24% στις 10,850 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,76% στις 26,056 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,10% στις 8,478 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,30% στις 52.698 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,14% στις 20,070 μονάδες.

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