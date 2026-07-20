Το φυσικό αέριο εκτοξεύεται πάνω από τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα, άλμα 5% ενόψει κινδύνων εφοδιασμού

Με ένα άλμα το φυσικό αέριο στην Ευρώπη εκτοξεύθηκε πάνω από τα 60 ευρώ ανά MWh (μεγαβατόρα) εν μέσω αυξανόμενων φόβων για περαιτέρω διαταραχές εφοδιασμού καθώς οι επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Οι νέες και πιο σφοδρές επιθέσεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αγορές οι οποίες προεξοφλούν μακρά περίοδο νευρικότητας, με ενδεικτικό το ράλι του φυσικού αερίου με άνοδο που ξεπερνά το 5% στη συνεδρίαση της Δευτέρας (20.7.2026).

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Τα συμβόλαια στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας διαπραγματεύονται σε τιμές πάνω από τα 60 ευρώ/MWh που είναι το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Η κλιμάκωση του πολέμου έχει αναστατώσει την αγορά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πραγματοποίησε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν για ένατη συνεχόμενη νύχτα, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ανέφεραν ιρανικές επιθέσεις. Η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από στρατιωτικούς στόχους και περιλαμβάνει γέφυρες, υποδομές κοινής ωφέλειας και λιμενικές εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο επιστροφής σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Εντωμεταξύ, η ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και το Ιράν να στοχεύει πλοία που, όπως ισχυρίζεται, παραβιάζουν τους κανονισμούς του.

Αυτοί οι κίνδυνοι εφοδιασμού, σε συνδυασμό με την ισχυρότερη ζήτηση για παραγωγή ενέργειας, περιορίζουν την ικανότητα της Ευρώπης να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.