Wall Street: Απώλειες στους βασικούς δείκτες – Οι επενδυτές σε αναμονή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές, με τη Wall Street να ολοκληρώνει την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας (20.7.2026) έχοντας τους βασικούς δείκτες «στα κόκκινα».

Οι επενδυτές έδειξαν αρκετά ανήσυχοι στη συνεδρίαση της Wall Street, καθώς τα μηνύματα είναι αρνητικά και η ένταση στη Μέση Ανατολή δείχνει να κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά και το νέο μπαράζ επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν το βράδυ της Δευτέρας.

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Το έντονο κλίμα ανασφάλειας αποτυπώθηκε στους βασικούς δείκτες, όπου ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο -0,59% στις 51.839 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε απώλειες της τάξης του 0,05% στις 25.508 μονάδες, ενώ και ο ευρύτερος S&P 500 ολοκλήρωσε αρνητικά στο -0,19% στις 7.443 μονάδες. Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στο 4,59%

Παρά τη νέα αρνητική τροπή στο πολεμικό μέτωπο του Ιράν, οι επενδυτές έχουν λόγο συγκρατημένης αισιοδοξίας για αλλαγή του κλίματος στη Wall Street, καθώς αναμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που πρόκειται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρειών όπως οι Alphabet, Tesla και Intel αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. «Όλοι περιμένουν ουσιαστικά την κορύφωση της περιόδου ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων», δήλωσε στο Reuters οικονομικός αναλυτής και επισήμανε πως «οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των αποτελεσμάτων από εταιρείες τεχνολογίας, ενέργειας και καταναλωτικών αγαθών»