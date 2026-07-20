Χρηματιστήρια: Μικρά κέρδη στην Αθήνα έδωσαν τέλος στο αρνητικό σερί – Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας (20.07.2026) για το Euronext Athens, το χρηματιστήριο στην Αθήνα είδε να μπαίνει τέλος στο πενθήμερο σερί απωλειών που «έτρεξε» όλη την προηγούμενη εβδομάδα καθώς οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν έκαναν τους επενδυτές ιδιαίτερα διστακτικούς.

Παρά τα προηγούμενα αρνητικά αποτελέσματα, οι επενδυτές στο Euronext Athens αντέδρασαν και ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +0,11% στις 2.449,91 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 261,15 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.581.910 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CediaBank (+3,11%), Aegean Airlines (+2,92%), των ΕΛΠΕ (+2,53%) και της Motor Oil (+2,21%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,76%), της Aktor (-3,70%), της ΔΕΗ (-2,19%) και του ΟΤΕ (-1,52%). Οι μετοχές της ΔΕΗ διαπραγματεύτηκαν χωρίς το μέρισμα ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,57 ευρώ), ενώ τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 16.931.958 και 8.063.999 μετοχές, αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 35,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 31,19 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 43 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Χωρίς κατεύθυνση η Ευρώπη

Οι αρνητικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή και το μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, «ρίχνουν» και πάλι τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χωρίς πάντως να σημειώνονται σημαντικές απώλειες, ενώ τα πρόσημα είναι μεικτά και κινούνται στα όρια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX σημειώνει πτώση της τάξης του 0,26% στις 642,26 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,69% στις 10,527 μονάδες Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται πλέον θετικά κατά +0,07% στις 24,837 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο +0,18 στις 8,349 μονάδες. %. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται κατά 0,05% στις 51.903 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,05% στις 19,223 μονάδες.