Το φυσικό αέριο κάνει άλμα 4% στα 75 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο 3,5 ετών

Ράλι κάνουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην έναρξη της εβδομάδας εν μέσω φόβων για παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή και για επιπτώσεις στις ροές LNG από τις χώρες του Κόλπου.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου διαπραγματεύεται στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας στα επίπεδα των 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, τιμή που παρατηρήθηκε την εποχή της ενεργειακής κρίσης που ξέσπασε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

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Η άνοδος έχει ξεπεράσει το 4% στις συναλλαγές της Δευτέρας (7.9.2026), με τα συμβόλαια να οδεύουν στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που καλλιεργούν φόβους για παρατεταμένη διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού από τον Περσικό Κόλπο.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι είχε στοχεύσει πετρελαιοφόρα και πολλά πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ ενώ σχεδιάζει να δημιουργήσει μια περιορισμένη θαλάσσια ζώνη πέρα από τα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες.

Αυτό ήταν συνέχεια των αμερικανικών επιθέσεων σε ιρανικά πετρελαιοφόρα, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης σε πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

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Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση των αντεπιθέσεων εντείνει τις ανησυχίες ότι οι αποστολές LNG του Κατάρ στην Ευρώπη ενδέχεται να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο.

Εξάλλου, η Ευρώπη πλησιάζει στο τέλος της καλοκαιρινής περιόδου και πρέπει να ολοκληρώσει τις προμήθειες για τον χειμώνα, με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου να είναι επί του παρόντος κατά 62% γεμάτες, κάτω από τον πενταετή εποχιακό μέσο όρο.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο ισχυρότερου ανταγωνισμού για τον εφοδιασμό, αφήνοντας την περιοχή πιο εκτεθειμένη σε απότομες αυξήσεις τιμών κατά τους ψυχρότερους μήνες.

