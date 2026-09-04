Χρηματιστήρια: Δοκιμάζει ισορροπία στις 2.700 μονάδες ο Γ.Δ. στην Αθήνα – Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στις πρώτες ώρες συναλλαγών στη σημερινή συνεδρίαση του Euronext Athens που καταγράφει νέο υψηλό 17 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens υπερβαίνει τις 2.700 μονάδες, με τις μετοχές των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης να συντηρούν την προσπάθεια της αγοράς να ισορροπήσει σε αυτά τα επίπεδα.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει ήπια άνοδο της τάξης του 0,5% ενώ ανάλογα κέρδη σημειώνει και ο τραπεζικός δείκτης. Πιέσεις εκδηλώνονται στη μεσαία κεφαλαιοποίηση όπου ο αντίστοιχος δείκτης κινήθηκε και σε αρνητικό έδαφος.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν), της Aktor, των ΕΛΠΕ και της Elvalhalcor.

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της Metlen και της Motor Oil.

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Ανοδικά κινούνται 54 μετοχές, 38 κινούνται πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές ενώ η αξία των συναλλαγών πλησιάζει στα 70 εκατ. ευρώ.

Μικτές τάσεις στην Ευρώπη

Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τη μετοχή της Volkswagen να κάνει ράλι ύστερα από την ανακοίνωση από την αυτοκινητοβιομηχανία σχεδίου αναδιάρθρωσης που περιλαμβάνει την κατάργηση 50.000 θέσεων εργασίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωνε νωρίτερα οριακή πτώση. Ο γερμανικός DAX σημειώνει μικρή πτώση κάτω από 0,5%, όπως και ο βρετανικός FTSE και ο γαλλικός CAC 40.

Η μετοχή της Volkswagen σημείωσε άλμα 6% ενώ ο ευρύτερος ευρωπαϊκός δείκτης του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας ενισχύθηκε κατά 1,1%.