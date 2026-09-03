Wall Street: Ράλι με «καύσιμο» αμερικανικά ομόλογα και επιτόκια

Μεγάλα κέρδη κατέγραψαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης (3.9.2026) έχοντας ως «όχημα» προς την κερδοφορία τα αμερικανικά ομόλογα.

Οι επενδυτές στη Wall Street επανάκτησαν τις ελπίδες τους σχετικά με το αν η Fed δεν θα αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, με τα αμερικανικά ομόλογα να υποχωρούν αισθητά.

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Το μέλος του ΔΣ της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν είναι δεδομένη και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει υπομονή για την πορεία του πληθωρισμού στο άμεσο μέλλον.

Ο Γουόλερ εκτίμησε ότι μέχρι στιγμής οι επιπτώσεις των δασμών παραμένουν περιορισμένες, ενώ η άνοδος των τιμών της ενέργειας δεν έχει μεταφραστεί σε σημαντικές δευτερογενείς πιέσεις στην ευρύτερη οικονομία.

Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει «σημαντικά υψηλότερος» από τον στόχο του 2% της Fed, ο Γουόλερ τόνισε ότι τα τελευταία στοιχεία αρχίζουν να δείχνουν ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

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Οι δηλώσεις του επηρέασαν άμεσα τις προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του CNBC, καθώς οι πιθανότητες που δίνουν πλέον οι επενδυτές σε αύξηση των επιτοκίων από τη Fed σε δύο εβδομάδες υποχώρησαν στο 50,4%, από το 63,2% της Τετάρτης.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός Dow Jones ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο +1,18% στις 53.685,52 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 έκλεισε στο +1,06% στις 7.747,71 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη κατά 1,40%, με κλείσιμο στις 26.584,06 μονάδες.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, που βρέθηκαν σε πολυετή υψηλά την Τρίτη, συνέχισαν να σημειώνουν πτώση για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με το 10ετές να υποχωρεί στο 4,768% και το 30ετές στο 4,338%.