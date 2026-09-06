Euronext Athens: Τελευταίο μίλι για την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές – Ορόσημο ο Σεπτέμβριος

Mε τις προγραμματισμένες αναβαθμίσεις του Euronext Athens από τους οίκους Stoxx και FTSE Russell στις 21 του μήνα, ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε μήνα-ορόσημο για το ελληνικό χρηματιστήριο που μπαίνει στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών.

Η αναβάθμιση του Euronext Athens αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να υποστηρίξει την προσέλκυση κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επαναταξινόμηση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς συνιστά μια ιστορική επιστροφή, μετά από περισσότερο από δεκατρία έτη παρουσίας στις αναδυόμενες αγορές. Εξάλλου, το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που παρέμενε υποβαθμισμένο από το 2013 και ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.

Με την επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, σε επίπεδο κρατικών ομολόγων και κεφαλαιαγοράς, ενισχύεται η αξιοπιστία των εισηγμένων, της κεφαλαιαγοράς αλλά και της χώρας.

Το στοίχημα είναι πολλαπλό στο εξής, καθώς μένει να επιβεβαιωθεί η ικανότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να προσελκύσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις αλλά και η ικανότητα των εισηγμένων εταιρειών να προσελκύσουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετάβαση μετά την υποβάθμιση του 2013

Υπενθυμίζεται ότι 12 Ιουνίου του 2013 το ελληνικό χρηματιστήριο υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, με ενεργητικό άνω των 12 τρισ. δολαρίων.

Πλέον, η ένταξη στον δείκτη Stoxx αναμένεται να κινητοποιήσει περισσότερα κεφάλαια στις ελληνικές μετοχές, με την JPMorgan να υπολογίζει τις συνολικές εισροές κεφαλαίων στις εννέα μετοχές που θα ενταχθούν στον δείκτη άνω των 1,1 δισ. δολαρίων.

Η μεγαλύτερη εκτιμώμενη ροή αναμένεται στην Εθνική, με 326,9 εκατ. δολ.. Ακολουθεί η Eurobank, με 260,9 εκατ. δολ. η Πειραιώς με 249,3 εκατ. δολ. και η Alpha Bank με 171,2 εκατ. δολ.. Για τη Metlen, υπολογίζονται εισροές 36,7 εκατ. δολ., για τη ΔΕΗ 31,6 εκατ. δολ., για τη Motor Oil 30,3 εκατ. δολ., τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 24,8 εκατ. δολ., ενώ για τη Jumbo 21,5 εκατ. δολ.