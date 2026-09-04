Wall Street: Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας «έριξαν» τους βασικούς δείκτες

Οι επενδυτές στη Wall Street είδαν στη συνεδρίαση της Παρασκευής (4.9.2026) να εξανεμίζονται τα κέρδη της προηγούμενης μέρας, λόγω των στοιχείων για την αγορά εργασίας.

Το κλίμα στη Wall Street επιβαρύνθηκε καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα δεδομένα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και κυρίως την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, που επηρεάζει άμεσα τις προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

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Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 162.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Εργασίας, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τις 56.000 θέσεις που ανέμενε η αγορά, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του CNBC.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία για την απασχόληση τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν ανοδικά κατά συνολικά 55.000 θέσεις εργασίας. Η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 4,1%.

Παρά το γεγονός ότι μια τόσο ισχυρή εικόνα στην αγορά εργασίας αποτελεί θετική εξέλιξη για την αμερικανική οικονομία, οι χρηματοπιστωτικές αγορές την αντιμετωπίζουν ως ένδειξη ότι η Fed ενδέχεται να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου.

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Η Fed λαμβάνει τις αποφάσεις της με βάση τα οικονομικά δεδομένα και τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τις αγορές, καθώς αυξάνει το κόστος δανεισμού και περιορίζει τη ρευστότητα στην οικονομία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αύξηση των επιτοκίων συνδέεται και με την προσπάθεια της Fed να αποτρέψει τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας που σχετίζονται με τον πόλεμο από το να μετατραπούν σε ευρύτερο και πιο συστημικό πληθωρισμό.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την απασχόληση, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αύξησαν την πιθανότητα που αποδίδουν σε μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Fed τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, η πιθανότητα διαμορφώνεται πλέον στο 58,4%, έναντι 49,4% της Πέμπτης.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,51% στις 53.414 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 0,38% στις 7.718 μονάδες. Πτώση 0,29% σημείωσε και ο τεχνολογικός Nasdaq, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 26.506 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, η εικόνα των αμερικανικών δεικτών ήταν μεικτή. Ο Dow Jones κατέγραψε απώλειες 0,3% στο πενθήμερο, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,1%. Αντίθετα, ο Nasdaq ενισχύθηκε περίπου 0,3%. Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τη συνεχιζόμενη αναταραχή στην αγορά ομολόγων, αλλά και από την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στην αγορά ομολόγων, οι πιέσεις εντάθηκαν εκ νέου, με τους βραχυπρόθεσμους τίτλους να βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς είναι πιο ευαίσθητοι στις προσδοκίες για τις άμεσες αποφάσεις της νομισματικής πολιτικής. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε στο 4,372%, ενώ του 10ετούς ανήλθε στο 4,789%.