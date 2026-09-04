Χρηματιστήρια: Έκλεισε με κέρδη η Αθήνα – Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής (4.9.2026) στο Euronext Athens, με τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας να βλέπουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κλείνει πάνω από τις 2.700 μονάδες.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τις συναλλαγές με +0,37% στις 2.701,38 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση στο χρηματιστήριο κατέγραψε άνοδο 0,80%

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O τζίρος ανήλθε στα 263,958 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.092.122 μετοχές, o δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,07%.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+2,95%), των ΕΛΠΕ (+2,05%), της Πειραιώς (+1,44%), της Κύπρου (+1,25%), της Eurobank (+1,20%) και της Jumbo (+1,05%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,22%), της Allwyn (-1,10%), της Coca Cola HBC (-0,94%) και της CrediaBank (-0,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Βank διακινώντας 8.018.207 και 6.457.039 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 37,61 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 34,62 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 48 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

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Υποτονικά η Ευρώπη

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς το Brent βρίσκεται πάνω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι, με τον πόλεμο στο Ιράν να απειλεί σε καθημερινή βάση την παγκόσμια οικονομία.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,17% στις 650,37 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,03% στις 10,828 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο +0,17% στις 26,048 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει κέρδη κατά 0,11% στις 8,292 μονάδες, ο FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει στο -0,26% στις 52.107 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο +0,21% στις 20,042 μονάδες.