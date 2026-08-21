Το φυσικό αέριο κάνει νέο άλμα και «απειλεί» τους λογαριασμούς ρεύματος του Σεπτεμβρίου

Αυξάνονται οι ανησυχίες για τιμές στους λογαριασμούς ρεύματος μετά τις ανοδικές πιέσεις στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το άλμα του φυσικού αερίου κοντά στα 67 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Είναι ενδεικτικό ότι στις συναλλαγές της Παρασκευής (21.8.2026) τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που διαπραγματεύονται στο ολλανδικό χρηματιστήριο κινούνται έντονα ανοδικά, σταθερά πάνω από τα 66 ευρώ ανά MWh. Μέσα σε περίπου 15 ημέρες έχουν σημειώσει αύξηση σχεδόν 15 ευρώ ενώ πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ράλι είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα του αδιεξόδου στη διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θολώνει τις προοπτικές για την αλυσίδα εφοδιασμού LNG από τις χώρες του Κόλπο. Οι δύο πλευρές φαίνεται να περνούν σε νέα φάση σύγκρουσης για τα Στενά του Ορμούζ, με επίκεντρο πλέον οικονομικά εργαλεία.

Οι επενδυτές ανησυχούν για την ετοιμότητα της Ευρώπης κατά τον επερχόμενο χειμώνα, καθώς ο θαλάσσιος αποκλεισμός έχει καθηλώσει τα φορτία LNG του Κατάρ, αναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές εταιρείες κοινής ωφέλειας σε πιο έντονο και δαπανηρό ανταγωνισμό με τους ασιάτες αγοραστές για τα διαθέσιμα φορτία.

Εντωμεταξύ, η ζήτηση ενέργειας για τα κλιματιστικά λόγω καύσωνα, περιορίζει τις εισροές αερίου στις αποθήκες. Τα επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρώπη βρίσκονται μόλις στο 62%, ρεκόρ για εποχιακή στάθμη αφού αντίστοιχα επίπεδα έχουν να σημειωθούν από το 2009.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρόλαυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι οι προμήθειες φυσικού αερίου στην περιοχή δεν ανησυχούν ενώ οι τιμές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 6% αυτή την εβδομάδα.

Το άλμα στην χονδρική

Τα παραπάνω εντείνουν τις πιέσεις και την ανησυχία για τις τιμές ρεύματος στην Ελλάδα, όπου συνεισφέρουν φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, με συμμετοχή πάνω από 46% στο ενεργειακό μίγμα αλλά το φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά τις τιμές, με συμμετοχή σχεδόν 35%. Στην ελληνική χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, η τιμή για την Παρασκευή (21.8.2026) καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 11,02% και διαμορφώνεται στα 162,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Πρόκειται για άνοδο που συνάδει με τις πιέσεις που εκδηλώνονται στις κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές και μένει να φανεί κατά πόσο θα περάσει στους λογαριασμούς των καταναλωτών από τον Σεπτέμβριο. Πάντως οι προμηθευτές έχουν επιδείξει συγκρατημένη πολιτική και έχουν απορροφήσει τους κραδασμούς των προηγούμενων μηνών.