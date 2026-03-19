Βαθαίνει η πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Με πτώση 2,5% άνοιξε το ΧΑ

Οι ευρωπαϊκές μετοχές συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, σημειώνουν πτώση σήμερα (19.3.2026) στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έπληξε τη διάθεση των επενδυτών για ρίσκο, ενώ οι αγορές αναμένουν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Κάτω από τις 2.100 μονάδες βρέθηκε στο άνοιγμα της συνεδρίασης ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με πτώση πάνω από 2% που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πιέσεις που εκδηλώνονται από τις πωλήσεις τραπεζικών μετοχών με τον αντίστοιχο δείκτη να υποχωρεί πάνω από 2% (η πτώση ξεπέρασε και το 2,54% στις 10.40).

Στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι μετοχές σημειώνουν βουτιά με ενδεικτική την πτώση πάνω από 2% για τον δείκτη DAX στη Φρανκφούρτη, και άνω του 1,5% για τον γαλλικό δείκτη CAC. Ισχυρές πιέσεις σημειώνονται σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να ρευστοποιήσουν ενισχύοντας τα μετρητά, σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,61% στις 590,43 με τις μετοχές των βιομηχανικών ομίλων να αποτελούν το μεγαλύτερο βαρίδι για τον δείκτη. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 1,54% ενόψει της απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια. Ο DAX στη Φρανκφούρτη χάνει 2,5% και ο γαλλικός CAC 1,90%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο μειώνεται κατά 1,62% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 1,95%.