Wall Street: Άνοδος για τον Nasdaq με ώθηση από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Άνοδο κατέγραψαν οι αμερικανικές μετοχές την Παρασκευή (19.12.25) στο κλείσιμο της Wall Street, με αιχμή την Oracle, καθώς το trade της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ανακτά δυναμική μετά την πρόσφατη περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, σύνθετος δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,31%, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,84%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με κέρδη 0,38%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές της Oracle κατέγραψαν άνοδο άνω του 7%, αφού η εταιρεία συμφώνησε να πουλήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες της TikTok σε μια νέα κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν η ίδια και το επενδυτικό fund ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.

Η άνοδος αυτή σηματοδοτεί ανάκαμψη για τη μετοχή, η οποία είχε δεχθεί πιέσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μετά από δημοσίευμα που αποκάλυψε ότι η εταιρεία cloud υποδομών έχασε βασικό υποστηρικτή σε έργο κέντρου δεδομένων, λόγω ανησυχιών για το ύψος του χρέους της και τα επίπεδα δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εξέλιξη αυτή είχε συμπαρασύρει χαμηλότερα και άλλες μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Broadcom και η Advanced Micro Devices (AMD).

Σε άλλες εξελίξεις, οι μετοχές της Nvidia ενισχύθηκαν πάνω από 3%, αφότου το Reuters, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, μετέδωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στην εταιρεία να πουλήσει προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα επιτρέψει στη Nvidia να εξάγει τα τσιπ H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στη χώρα.