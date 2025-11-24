Wall Street: Άνοδος με επίκεντρο την Alphabet καθώς αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη

Ισχυρή ανάκαμψη σημείωσε τη Δευτέρα (24.11.25) ο S&P 500 στο κλείσιμο της Wall Street, με την Alphabet να ηγείται της ανόδου καθώς αναζωπυρώθηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Στο κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,54%, ο Nasdaq σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο 2,69%, ενώ ο Dow Jones κινήθηκε επίσης ανοδικά, καταγράφοντας κέρδη 0,44%.

Η μετοχή της Alphabet ξεχώρισε, σημειώνοντας άνοδο 6%, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι για τον ρόλο της εταιρείας στον ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Η Google ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το νέο, αναβαθμισμένο μοντέλο Gemini 3, περίπου οκτώ μήνες μετά την παρουσίαση του Gemini 2.5, γεγονός που ενίσχυσε τις προσδοκίες για την τεχνολογική της δυναμική, σύμφωνα με το Cnbc.

Ο ενθουσιασμός προς την Alphabet μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο. Η Broadcom κατέγραψε άνοδο 11%, ενώ η Micron ενισχύθηκε κατά 8%. Η Palantir και η AMD σημείωσαν κέρδη της τάξης του 6%, ενώ άνοδο κατέγραψαν επίσης η Meta, η Nvidia και η Amazon.

Παρά τα θετικά σημάδια, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί. Η Melissa Brown, διευθύνουσα σύμβουλος της SimCorp για την έρευνα επενδυτικών αποφάσεων, προειδοποίησε πως η άνοδος που τροφοδοτείται κυρίως από μία μόνο μετοχή δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη γενικευμένης βελτίωσης. Όπως δήλωσε, «είναι καλό για την Alphabet και τους επενδυτές της, αλλά ανησυχώ όταν μια μεμονωμένη μετοχή οδηγεί την αγορά. Αυτό δεν μοιάζει με μια βιώσιμη δύναμη που θα στηρίξει την άνοδο τις επόμενες ημέρες».