Wall Street: Άνοδος μετά την απόσυρση δασμών από τον Τραμπ

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο στο σημερινό (22.1.2026) κλείσιμο της Wall Street, διευρύνοντας τα κέρδη τους από την προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την ύφεση των γεωπολιτικών φόβων που πυροδότησαν ένα ευρύ ράλι στην αγορά.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, o βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,63%, ανακάμπτοντας από τις απώλειες που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των νέων δασμών στην Ευρώπη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,54% και ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 0,91%, υποστηριζόμενη από τα κέρδη της Nvidia., Microsoft και Μετα-Πλατφόρμες.

Στα υψηλά της συνεδρίασης, ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 1,1%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq κέρδισαν 0,9% και 1,2% αντίστοιχα.

Ενώ ο Dow Jones, που αποτελείται από 30 μετοχές, παραμένει αμετάβλητος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι άλλοι δύο κορυφαίοι αμερικανικοί δείκτες εξακολουθούν να οδεύουν προς αρνητική απόδοση κατά την περίοδο. Ο S&P 500 και ο Nasdaq έχουν υποχωρήσει κατά 0,4% έκαστος μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το Cnbc.

Οι μέσοι όροι των μεγάλων αμερικανικών χρηματιστηρίων σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα επιβάλλει πλέον νέους δασμούς στις εισαγωγές οκτώ ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, και ανακοίνωσε την επίτευξη ενός «πλαισίου» συμφωνίας για τη Γροιλανδία.